Maçın bitiş düdüğü ile saha karıştı, polis olaya müdahale etti
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Maçın bitiş düdüğü ile saha karıştı, polis olaya müdahale etti

Maçın bitiş düdüğü ile saha karıştı, polis olaya müdahale etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokat'ta oynanan bölgesel amatör lig Play-Off karşılaşmasının bitiş düdüğü ile birlikte saha karıştı.

Tokat'ta oynanan bölgesel amatör lig Play-Off karşılaşmasının bitiş düdüğü ile birlikte saha karıştı.

Bölgesel Amatör Lig Play-Off Yarı Final müsabakasında Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü ile Orduspor 1967 Futbol Kulübü Tokat'ta karşılaştı. Gaziosmanpaşa Stadyumunda oynanan maçın ilk yarısı 1-1 bitti. Maçın ikinci yarsından Oğuz Saltabş'ın 86. dakikada attığı golle Orduspor 1967 takımı 2-1'lik skorla maçtan galip ayrıldı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Ordu taraftarı büyük sevinç yaşadı. Amasyaspor takımı bazı futbolcu ve yöneticileri ise hakeme tepki gösterdi. Hakemler çevik kuvvet polisi eşliğinde soyunma odasına girerken, arbede yaşandı. Yaşanan olayın ardından Ordusporlu bir taraftarın sahaya girerek takımının bayrağını dalgalandırması sonucu biranda yeşil saha karıştı. Çevik kuvvet polisi olaya müdahale etti. Yaşanan gerginlik saha dışında da devam etti. Saha dışından Orduspor taraftarına taş atılması nedeni ile iki takımın taraftarı arasında gerginlik yaşandı. Her iki takımın taraftarı polis ekiplerinin eşliğinde kentten ayrıldı.

(Nurhan İçmez - Serdoğan Sıvacı/İHA)

Maçın bitiş düdüğü ile saha karıştı, polis olaya müdahale etti
Maçın bitiş düdüğü ile saha karıştı, polis olaya müdahale etti
Maçın bitiş düdüğü ile saha karıştı, polis olaya müdahale etti
Maçın bitiş düdüğü ile saha karıştı, polis olaya müdahale etti
Maçın bitiş düdüğü ile saha karıştı, polis olaya müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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