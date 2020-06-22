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Maçın ardından - Galatasaray Teknik Direktörü Terim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldıkları maçın hakemi Alper Ulusoy'a tepki gösterdi.

22.06.2020 01:06 | Son Güncelleme: 22.06.2020 01:13

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldıkları maçın hakemi Alper Ulusoy'a tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, hakem Ulusoy'un 6 saniye kuralı çerçevesinde verdiği karara değinerek, "Son anda soyunma odasına gittim. Son saniyede verilen bu kararda eğer kulübede olsaydım ceza yiyebilirdim. Muhakkak ki hakemdir, hata yapar ama hep bize olunca. Olmadı, yakışmadı, çok şık durmadı. Yani bazen hakemler aranır, olmadık komik bir şey verir. Öyle bir karar olunca ben de içeri gideyim, bari ceza almayayım dedim. Çünkü bana ceza vermek için herkes yarışta. Başkasına 1 verirlerse, bana 4 veriyorlar. Böyle bir imkan vermek istemedim." diye konuştu.

Karşılaşmaya galibiyet için çıktıklarını dile getiren Terim, şunları kaydetti:

"Ben sadece istemenin, beklemenin, emek vermenin ve çalışmanın artık yeterli olmadığını görüyorum. Böyle düşünüyorum. 2 haftadır benim böyle düşünmemi sağlayacak birçok şey yaşıyoruz. Futbolun bir dengesi var. Siz o dengeyi, o ayarı bozup müdahale ettiğinizde sahanın ve oyunun adaletini yitiriyorsunuz. Açıkçası virüsü bedenlerde değil, zihinlerde ve niyetlerde arayacak bir buluş bekliyorum. Harcadığımız emekler için artık camia olarak kınamanın ötesine geçerek, beklentilerimizi ve eylemlerimizi ona göre yapmalıyız. Artık sadece kınama yeterli olmuyor maalesef. Geçen hafta zaten bir facia. Baktığınızda bugün belki son ayların en iyi futbollarından birini oynadık. En iyi futbolu oynadık ama maalesef sonunda yine 2 puan kaybettik. İstemediğimiz, beklemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kaldık."

Fatih Terim, çok sayıda futbolcusunun sakat ve cezalı olmasıyla ilgili bir soru üzerine, "Ben '11 kişi çıktığımız sürece eksik değiliz' tabirini her zaman kullanmaya devam ediyorum. Bugün de stoperde Taylan'ı görevlendirdim, gayet de iyi görev yaptı. Görünen ve bilinen şeyleri bir daha tekrar etmenin manası yok. Ancak enteresandır, bizim problemimiz sakat ve cezalı oyuncular değil. Bizim problemlerimiz başka. Herkesin gördüğü gibi başka şeyler. Çok enteresan bir şey var, her maçımız git gide daha kötü şekilde bitiyor. Denge ile oynadıkları için daha enteresan kararlarla karşılaşıyoruz. Galatasaray kazanırken de mağrur olmadı, kaybederken de. Galatasaray'ın tarzı budur ama artık bazı şeylere de 'dur' demenin zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Terim, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Radamel Falcao'nun durumu hakkında, "Alt baldırında bir sıkıntı olmuş, durumuna yarın bakacağız, ondan sonra bir karar vereceğiz." ifadesini kullandı.

Fatih Terim, Mario Lemina'nın maça kaptan olarak çıkmasıyla ilgili ise "Normalde bugün kaptanımız Ahmet Çalık'tı. Lemina kaptan olarak çıkmak istemiş. Ahmet'ten izin istemiş, o da kabul edince ben de isteğini kırmadım." şeklinde konuştu.

Maçın ardından - Galatasaray Teknik Direktörü Terim

Kaynak: AA

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