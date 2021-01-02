Levent Şahin: "Kırmızı kart bize göre ağır bir karar"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Levent Şahin: "Kırmızı kart bize göre ağır bir karar"

02.01.2021 22:01 | Son Güncelleme: 02.01.2021 22:10
Levent Şahin:

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, 51. dakikada kırmızı kart gören Emre Kılınç'ın pozisyonu için, "Kırmızı kart bize göre ağır bir karar diye düşünüyoruz" dedi.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, 51. dakikada kırmızı kart gören Emre Kılınç'ın pozisyonu için, "Kırmızı kart bize göre ağır bir karar diye düşünüyoruz" dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, "Bu maçı Omar için kazanmalıydık. Bunu beceremedik. Bütün ekip bundan dolayı üzgünüz. Maça başlamadan önce gerçekten inanmış, hazır ve maçın bilincinde olan bir oyuncu grubu ile maça başladık. İlk 45 dakika içerisinde sadece savunma anlayışı olan Antalyaspor ile karşılaştık. İlk devre için hücum bölgesinde hem merkez hem de kenarlardan gerçekleştirebileceğimiz organizasyonları yaptık ama maalesef golü bulamadık. 51. dakikada Emre'nin oyundan atılmasıyla ilgili bence tekrar doğru bir şekilde yorumlamak gerektiğini düşünüyorum. 10 kişi kaldık rakipten hücum olarak aksiyon bekledik. Ama maalesef yine 3-6-1 düzeninde oynadılar. Tamamen rakibin savunma bölgesinde geçen bir maç olarak değerlendiriyorum. 10 kişi kaldıktan sonra belli oyuncularımıza daha fazla yük bindi. Bunlar bizim için bahane değil. 1 puana da sevinecek bir takım değiliz. Bizim için kaybedilen 2 puan. Lig uzun bir maraton. Belki bu 1 puan bile ilerleyen dönemlerde etkili 1 puan olarak düşünüyoruz. Sonuçta kaybettiğimiz 2 puan" şeklinde konuştu.

Emre Kılınç'ın gördüğü kırmızı kart pozisyonu ile ilgili düşüncesinin sorulması üzerine Şahin, "Emre'nin kırmızı kartını biz de izledik. Yoruma açık, bize göre olmayan bir kırmızı kart. Oyunun genelinde oynamak isteyen, sadece oyunu düşünen bir takımız. Bundan öncesinde de birçok kez oyunu yavaşlatan rakip oyunculara ikaz etmemesi bizim daha çok önemliydi. Biz oyun oynamak istiyoruz. Kırmızı kart bize göre ağır bir karar diye düşünüyoruz" diye cevap verdi.

Yapılacak transferlerle ilgili olarak ise Levent Şahin, "Bizler kendi içimizde bu planlamayı yapıyoruz. Umarım doğru oyuncular üzerinde de doğru sonuçlar alırız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Hülya Avşar Demet Özdemir Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Okan Buruk Ersun Yanal Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ankara Yılbaşı Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Levent Şahin: "Kırmızı kart bize göre ağır bir karar" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 22:16:29. #1.15#
title