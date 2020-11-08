Maçın ardından
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Maçın ardından

08.11.2020 22:09 | Son Güncelleme: 08.11.2020 22:12
Maçın ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'a karşı aldıkları 2-1'lik galibiyet nedeniyle futbolcularını kutladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'a karşı aldıkları 2-1'lik galibiyet nedeniyle futbolcularını kutladı.

Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Sivas deplasmanında 3 puanı almak önemli bir iş. Üç puanı aldığımız için sevinçliyim. Futbolcularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler, özellikle bir saat çok iyi oynadılar." dedi.

Organizasyonlarının ve sahadaki parselizasyonlarının çok iyi olduğunu dile getiren Terim, şöyle konuştu:

"2-0'dan sonra farklı olabilirdi ama 2-1'den sonra da her şey olabilirdi. O yüzden sonuç olarak kritik zamanda aldığımız 3 puan sevindirici. Arada (milli maç arası), kalan oyuncularımızla Kayserispor maçına hazırlanacağız. Milli takıma giden oyuncularımız var. 1-2 sakat oyuncumuz da var maalesef. Umarım tam takım, kazasız belasız herkes milli takımdan döner, bu iyi gidişimize de devam ederiz."

Arda Turan'ın performansı

Terim, Arda Turan'ın performansının sorulması üzerine,"Arda bugün hakikaten çok iyi oynadı. Gol attı, oyuna katkısı çok yüksekti, iştahlıydı. Oynadığı oyundan zevk alınca da yetenekli, lider bir Arda çıktı. Onun adına da Galatasaray adına da memnunum. Onu ve şahsında tüm arkadaşlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Önder Felek

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