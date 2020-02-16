16.02.2020 19:40 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:40

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, zorlu bir karşılaşmanın ardından önemli bir üç puana imza attıklarını söyledi.

Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta içinde antrenmanlarda çalıştıklarını sahada uyguladıklarını dile getirdi.

Zorlu bir 90 dakikayı geride bıraktıklarını belirten Üzülmez, şöyle konuştu:

"İlk yarı rakibe pozisyon vermedik. Saha içinde oyuncularım her şeyi doğru bir şekilde yaptı. Bireysel yeteneklere sahip bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda rakibe pozisyon vermeyen takım görüntüsündeydik, bu beni çok memnun etti. İlk 45 dakika çok olumlu geçti, golleri de bulduk. Devre arasında oyuncularıma tehlikeli skor olduğunu, rehavete kapılırsak sıkıntı olacağını söyledim. İkinci yarıya iyi de başladık, kırmızı karttan sonra oyuncu psikolojisi, skoru koruma iç güdüsüyle rakibe pozisyon verdik. Önemli bir 3 puan, oyuncularıma gayreti için teşekkür ediyorum ama dikkat etmemiz lazım"

Uğur Tütüneker: "Bursaspor daha istekliydi"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker de ilk yarı sahada olmadıklarını söyledi.

Çok temassız bir oyun oynandığına dikkati çeken Tütüneker, "Daha baskılı oynamak istedik ama çıkışlarda toplar kaybettik, sonra penaltı oldu. Bursaspor'un daha fazla istediğini düşünüyorum. Çok istekliydiler, maçı istediler ve aldılar. İkinci yarı golden sonra ümitlendik ama baskıyı kıramadık. Bursaspor'un 10 kişi kalmasına rağmen oyundan hiç memnun değilim. Biz burada bitmedi diyebiliriz, üst lige çıkmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA