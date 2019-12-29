29.12.2019 22:54 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:54

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe'nin kulüp başkan vekili Semih Özsoy, Jailson'un golünün birçok hatayı örttüğünü belirterek, "Çünkü eğer olmasaydı bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık." dedi.

Özsoy, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe taraftarına verdiği destekten, Çaykur Rizespor camiasına ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Geçen yıl Rize'de 3-0'lık talihsiz bir mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Özsoy, "O maçın ardından istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Umarım onu da telafi etmiş olduk. Eminim Ali Başkan'ım şu anda onlarla birliktedir. Onlara bir gönül borcu vardı, yanlarına gitmek istiyordu. Onlarla birliktedir." diye konuştu.

Korakor bir mücadele olduğunun altını çizen Özsoy, şöyle devam etti:

"Futbol anlamında güzeldi. Rize'yi tebrik ediyoruz. Sert olmakla birlikte güzel bir futbol sergilediler. Güzel günlerde güzel galibiyetlerde bazı şeyleri söylemek kaçınılmaz oluyor. Bugün Allah'tan Jailson'un o muhteşem golü birçok hatayı da örttü. Çünkü eğer olmasaydı bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık. Vedat Muric'e verilemeyen penaltı inanın sağa sola sormaya gerek kalmadan, ileri geri oynatmadan direkt verilmesi gereken fazlasıyla penaltı gibi penaltıydı. Gustavo'ya müdahale sırasındaki kart gecikmiş hatalı bir karardı. İçeride bileğini görseniz sıkıntı vardı. 25. dakikada Rizespor 10 kişi kalabilirdi, kalması gerekiyordu. Galibiyetten dolayı bunları unutmamamız gerekiyor."

Futbolda birçok sorunun cevabını henüz alamadıklarını ifade eden Özsoy, "Hakemler ne kritere göre atanıyor? Nelere bakılıyor? Bakalım bugün galip geldik. Hakemimiz ne olacak? Maç verilecek mi? Araya giriliyor. Sonuçlarını takip edeceğiz. Fakat, bu atamaların bir şeffaflığı bir izahı yoksa hakikaten zor. Bir puan sistemi varsa neye göre? Onu ne olur tüm kamuoyu ile paylaşsınlar bilelim. Galip geldik araya iyi giriyoruz ama bununla birlikte cevaplanması gereken birçok şey var." şeklinde konuştu.

Beklentileri karşılayamadıklarının altını çizen Özsoy, "Fenerbahçe ikinci olduğu sürece hedeften uzak sayılır. Dolayısıyla istediğimiz yerde değiliz. Hedefe kesinlikle ulaşacağız. İlk yarı itibarıyla lider olmadığımız, şampiyon olamadığımız sürece hedeften uzaktayız demektir." dedi.

Federasyon yetkilileri ile yapılan görüşme ve Fatih Terim'in sosyal medya hesabından paylaşımıyla ilgili soruya Özsoy şöyle cevap verdi:

"Bizim sorularımız vardı. Buluşmanın sebepleri anlatıldı. Tamamen karşı tarafın isteği ile trafikten kaynaklanan bir şeydi. Bize sorulan sorular, atılan tweetler, onlar için zor olacağını gösteriyor. Hazıra alışmışlar, kurulu düzeni olanlar hakikaten zor günler yaşayacak. Biz adalet istiyoruz; herkes için istiyoruz. Bunu bazı takımların taraftarları da gösterdi. Artık eyyamdan bıktılar, bunu da böyle denkleştirmeyi kimse istemiyor. Türk halkı istemiyor bunu. Ahmet Çebi, Sayın Başkan'ın söylediği gibi adalet istedik. Eminim bunu herkes isteyecektir."

Kaynak: AA