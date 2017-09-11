Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Murat Duman, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in aldığı ceza nedeniyle maçın ardından basın toplantısına katılan Duman, maça golle başladıklarını ifade etti.



İkinci yarıya daha coşkulu ve istekli başladıklarını aktaran Duman, "İkinci yarı da golü bulduk ve öne geçtik ama sonrasında 2-2 oldu. 18 yaşında 21 yaş altı takımımızda oynayan Hasan'ı oyuna soktuk. Onun aldığı faul maçı kazanmamıza sebep oldu. Oyuncularımızı gönülden kutluyorum. İyi bir performans sergilediler." diye konuştu.



Evkur Yeni Malatyaspor cephesi



Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, izleyenlere keyifli bir maç izlettirdiklerini dile getirdi.



Maçın her iki devresine de gol yiyerek başladıklarını ve Kasımpaşa gibi hızlı hücuma çıkabilen bir takım karşısında bunun büyük bir dezavantaj olduğunu anlatan Sağlam, şunları kaydetti:



"Her iki golden sonra da dengeyi sağladık. Rakibimizin de bizim de pozisyonlarımız vardı. Dengeyi yakaladıktan sonra biraz daha akıllı olabilseydik, öne geçebilirdik. Son dakikalarda yediğimiz golün öncesindeki faulü iyice incelemek lazım."



İkinci yarının başında yaşanan bir pozisyonda, Kasımpaşalı oyuncuya kırmızı kart çıkması gerektiğini ve bu pozisyonun maçın kaderini değiştirdiğini savunan Sağlam, hakemlerin bu kararının affedilir olmadığını da sözlerine ekledi.