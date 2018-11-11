Maccabi Petah Tikva'nın Golcüsü Habib Habibou, Sahalarda Ender Görülen Bir Gole İmza Attı

Maccabi Netanya-Maccabi Petah Tikva maçında, izleyenleri şaşırtan bir gol kaydedildi. Mücadele 87. dakikada golsüz eşitlikle devam ederken, bir dönem Gaziantepspor'da da forma giyen Habib Habibou, sahalarda ender görülen bir gole imza attı.

TAKIM ARKADAŞINI BIRAKTI, GOLÜNÜ ATTI

31 yaşındaki oyuncu, ceza alanı içinde yerde kalan takım arkadaşının başında beklerken, yanına gelen topu gördü ve takım arkadaşını bırakıp topu ağlara gönderdi. Habibou, golden sonra tekrar takım arkadaşının yanına gitti. Bu gol, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.