Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB, Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar avroyu ödemeli
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB, Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar avroyu ödemeli

22.03.2021 22:18 | Son Güncelleme: 22.03.2021 22:28
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB, Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar avroyu ödemeli

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sözleşme kapsamında söz verdiği 6 milyar avroyu ödemesi gerektiğini ifade etti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, katıldığı AB ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi.

AB ve Türkiye arasındaki iş birliğinin stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden Szijjarto, bugün AB'nin güvenliğinin Türkiye'nin güvenliğine bağlı olduğunu kaydetti.

"6 MİLYAR AVROYU ÖDEMELİ"

Szijjarto, "Türkiye'de 4 milyon sığınmacı yaşıyor. Eğer Türkiye, bu sığınmacıları tutmaya devam etmez ve onları bırakırsa, AB benzersiz bir krizle karşı karşıya kalır. Öncelikle AB, sözleşme kapsamında Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar avroyu ödemeli" diye konuştu.

"AB'NİN ÇIKARINA OLACAK"

AB ile Türkiye arasındaki gümrük anlaşmanın da güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Szijjarto, Türkiye'nin dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasında yer aldığını, bu yüzden anlaşmanın AB'nin de çıkarına olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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