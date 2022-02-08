Maça damga vuran olay! Felipe Melo ve Diego Ribas birbirine girdi!

Carioca Şampiyonası'nda Diego Ribas'ın formasını giydiği Flamengo ile Melo'nun takımı Fluminense karşı karşıya geldi. Melo'nun takımı 89'da Jhon Arias'ın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

PENALTI TARTIŞMASI

Maçın son anlarında Flamengo takımı bir pozisyonda penaltı bekledi. İki takım hakeme itiraza gitti, saha karıştı. Melo, hakeme doğru yönelen kaptan Diego Ribas'a omuz atıp yere düşürdü.

GENÇLER YATIŞTIRDI

Takımlarının en tecrübelileri olan iki oyuncuyu diğer futbolcular sakinleştirdi. Melo, Juventus'ta da birlikte oynadığı Diego Ribas'a yaptığı hareketle tepki çekti. Hakem sarı kartla cezalandırdı.

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