Maça damga vuran olay! Felipe Melo ve Diego Ribas birbirine girdi - Haberler Spor
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Maça damga vuran olay! Felipe Melo ve Diego Ribas birbirine girdi

Haberler.com - Spor
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Brezilya'daki Flamengo-Fluminense maçına Felipe Melo ve Diego Ribas'ın yaşadığı gerginlik damga vurdu. Melo, eski Fenerbahçeli Ribas'a vurup yere düşürünce saha karıştı.

Carioca Şampiyonası'nda Diego Ribas'ın formasını giydiği Flamengo ile Melo'nun takımı Fluminense karşı karşıya geldi. Melo'nun takımı 89'da Jhon Arias'ın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Maça damga vuran olay! Felipe Melo ve Diego Ribas birbirine girdi!

PENALTI TARTIŞMASI

Maçın son anlarında Flamengo takımı bir pozisyonda penaltı bekledi. İki takım hakeme itiraza gitti, saha karıştı. Melo, hakeme doğru yönelen kaptan Diego Ribas'a omuz atıp yere düşürdü.

Maça damga vuran olay! Felipe Melo ve Diego Ribas birbirine girdi!

GENÇLER YATIŞTIRDI

Takımlarının en tecrübelileri olan iki oyuncuyu diğer futbolcular sakinleştirdi. Melo, Juventus'ta da birlikte oynadığı Diego Ribas'a yaptığı hareketle tepki çekti. Hakem sarı kartla cezalandırdı.

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Felipe Melo, Fenerbahçe, Spor, Haber

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Yorumlar (1)

Hakan Aksa:

melo kadar ahlaksız bir sporcu daha görmedim. iyi ki ülkemden gitti. hangi takımda oynadığının bi önemi yok ülkemden para kazanmasın yeter

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