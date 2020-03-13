Maç Özeti: Chelsea 0 - 3 Bayern Münih UEFA Şampiyonalar Ligi son 16 turunda Londra ekibi Chelsea ile eşleşen Bayern Münih serinin ilk maçında deplasmanda Maviler'i 3-0 mağlup etti. Serge Gnabry ve Robert Lewandowski'nin golleriyle Bayern Münih Stamford Bridge'ta 3 farkla kazanarak serinin ikinci maçı için büyük avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonalar Ligi son 16 turunda Londra ekibi Chelsea ile eşleşen Bayern Münih serinin ilk maçında deplasmanda Maviler'i 3-0 mağlup etti. Serge Gnabry ve Robert Lewandowski'nin golleriyle Bayern Münih Stamford Bridge'ta 3 farkla kazanarak serinin ikinci maçı için büyük avantaj elde etti. Kaynak: Dugout