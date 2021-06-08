Maç öncesi moral yemeği
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Maç öncesi moral yemeği

Maç öncesi moral yemeği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lige (BAL) yükselen Viranşehir Belediysporun futbolcuları ile ilçe protokolü, yeni sezonun ilk maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lige (BAL) yükselen Viranşehir Belediysporun futbolcuları ile ilçe protokolü, yeni sezonun ilk maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve Kaymakam Ömer Dereci, 2020-2021 sıkıştırılmış sezonunun ilk maçı öncesinde Viranşehir Belediyesporlu futbolcu ve teknik heyet ile moral yemeğinde bir araya geldi.

Viranşehir Spor Kompleksinde düzenlediği moral yemeğinde konuşan Başkan Salih Ekinci, Viranşehir Belediyesinin tüm çalışanlarıyla çok büyük bir aile olduğunu ve sporu çok önemsediklerini ifade etti. Viranşehir Belediyesporun bu yıl hedefinin çok büyük olduğunu vurgulayan Ekinci, "Alaattin hocam ve Belediyespor yönetiminin nezaretinde hedefimize ulaşmak için siz futbolculara büyük görev düşüyor. Belediye başkanı olarak ben üzerime düşen her şeyi yaptım ve yapmaya hazırım. Sizler sahada mücadele ederken bizler de tribünden sizlere destek olacağız. Hedefimize ulaşmak için bu yolu sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Yeni sezonun ilk maçında teknik ekibimize ve futbolcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Viranşehir İlçe Kaymakamı Ömer Dereci ise, "Viranşehir'in yıllardır özlem duyduğu bu tabloyu inşallah sezon sonu şampiyon olarak tamamlarsınız. Bizler her zaman yanınızdayız. Çarşamba günü oynayacağınız ilk maçta başarılar diliyorum. Kazasız, sakatsız bir sezon geçirmenizi diliyorum. İnşallah şampiyon oluruz ve Viranşehir hak ettiği 3'üncü lige çıkar" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Maç öncesi moral yemeği
Maç öncesi moral yemeği
Maç öncesi moral yemeği
Maç öncesi moral yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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