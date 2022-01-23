Maç esnasında kalp krizi geçiren Karadağ'ın durumu iyi - Haberler Spor
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Maç esnasında kalp krizi geçiren Karadağ'ın durumu iyi

Maç esnasında kalp krizi geçiren Karadağ'ın durumu iyi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com Türkiye Basketbol Ligi'nde Bornova Belediyesi Karşıyaka ile İzmir deplasmanında oynanan maçın ikinci periyodunda kalp krizi geçirerek Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Akhisar Belediye Basket Antrenörü Cengiz Karadağ'ın durumunun iyiye gittiği açıklandı.

AKHİSAR, MANİSA (DHA) -

MİSLİ.com Türkiye Basketbol Ligi'nde Bornova Belediyesi Karşıyaka ile İzmir deplasmanında oynanan maçın ikinci periyodunda kalp krizi geçirerek Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Akhisar Belediye Basket Antrenörü Cengiz Karadağ'ın durumunun iyiye gittiği açıklandı. Akhisar Belediye Basket Başkanı Alper Ayan, hastanede anjiyo yapılan Karadağ'ın tıkalı olan bir kalp damarına stent takıldığını, tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi.

51 yaşındaki Cengiz Karadağ'ın Altındağ Atatürk Spor Kompleski'nde oynanan maçta ikinci periyodun bitimine 4 dakika 48 saniye kala bilincini kaybedip yere yığılmasıyla ilk müdahaleyi Bornova Belediyesi'nin sağlık ekipleri yapmıştı. Karadağ, sedyeyle hastaneye kaldırılırken, maç ilk yarı sonunda kaldığı yerden başlamak üzere ileri tarihe ertelenmişti. Ligde son sırada bulunan Akhisar Belediyesi Basketbol, bu sezon daha önce oynadığı 15 maçtan da mağlubiyetle ayrılmıştı.


- İzmir
Maç esnasında kalp krizi geçiren Karadağ'ın durumu iyi

Maç esnasında kalp krizi geçiren Karadağ'ın durumu iyi

Maç esnasında kalp krizi geçiren Karadağ'ın durumu iyi

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Cengiz Karadağ, Kalp Krizi, Akhisar, Karadağ, Spor, Haber

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