Yalnızca maç kazandırmıyor! Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'in kasasına müthiş katkı - Haberler Spor
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Yalnızca maç kazandırmıyor! Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'in kasasına müthiş katkı

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Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu ile düşme hattından şampiyonluk potasına geldi. 8 maçtır kaybetmeyen Turuncu-Lacivertliler, 20 milyon liranın üstünde primi kasasına koydu.

Emre Belözoğlu ile Medipol Başakşehir, ligde fırtına gibi esiyor. Geçen sezonun son bölümünde Fenerbahçe ile gösterdiği performansla ışık saçan Belözoğlu, yükselişini Başakşehir'de de sürdürüyor.

Maç değil para da kazandırıyor! Emre Belözoğlu, Başakşehir'in kasasına mührünü vurdu

Başakşehir'de resmi olarak ilk görevini yaşayan Belözoğlu, 15. sıradan aldığı takımı 4. sıraya kadar taşıdı.

Maç değil para da kazandırıyor! Emre Belözoğlu, Başakşehir'in kasasına mührünü vurdu

Emre Belözoğlu ile yenilgi görmeyen Başakşehir, 7 galibiyet ve 1 beraberlikle 22 puan topladı.

Maç değil para da kazandırıyor! Emre Belözoğlu, Başakşehir'in kasasına mührünü vurdu

Medipol Başakşehir, önemli bir primi de kasasına koydu. Turuncu-Lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde 20 milyon 750 bin liralık prim aldı.

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