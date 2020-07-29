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Maaşında indirime gitmeyi düşünen Emre Akbaba, 10 numaralı formanın da yeni sahibi olacak

Galatasaray yönetimi, yıllık 9.2 milyon TL kazanan Emre Akbaba ile görüşmelere başladı. Takımda kalmayı isteyen ve ücretini düşürüp kontratını uzatmaya da sıcak bakan yıldız isim, Younes Belhanda'nın satılması durumunda 10 numaralı formanın yeni sahibi olacak.

29.07.2020 09:36 | Son Güncelleme: 29.07.2020 09:47

Galatasaray'da Emre Akbaba ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, 27 yaşındaki oyuncunun maaşında indirime gitmeye karar verdi.

Yönetim, önümüzdeki günlerde yıldız futbolcuyu görüşmeye çağıracak ve sözleşmesini uzatmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı yetkililer, "Sana 4 milyon euro bonservis verdik ve senden kolay kolay vazgeçmeyeceğiz" dedikleri Emre Akbaba'dan ücretinde indirim yapmasını, garanti parasının euro yerine TL olarak değişmesini isteyecek.

5.3 KURDAN 9.2 MİLYON TL

Belhanda'nın satılması halinde 10 numaralı formanın yeni sahibi olacak Emre Akbaba, 1 milyon 750 bin euro alıyor. Özel maddeyle euro kuru 5.3'e sabitlendiği için 9.2 milyon TL kazanan Emre'nin sözleşmesi 1 yıl sonra sona eriyor.

4 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

2018 yazında Fenerbahçe'nin elinden alınan Emre Akbaba için Galatasaray, 4 milyon Euro bonservis ödedi. Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk 1 senede iki ciddi sakatlık yaşayan oyuncu, Ocak ayında takıma geri döndü. Henüz beklentileri karşılayamayan Emre'den hem hocası Fatih Terim hem de yönetim yeni sezonda çok umutlu.

(Sabah)

Maaşında indirime gitmeyi düşünen Emre Akbaba, 10 numaralı formanın da yeni sahibi olacak
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