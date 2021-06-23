Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme! Emekliye temmuzda 3 güzel haber
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Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme! Emekliye temmuzda 3 güzel haber

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Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında. Emeklileri temmuzda 3 güzel haber bekliyor. 5 Temmuz itibarıyla maaş zammı netleşecek olan emeklilerin, Kurban Bayramı nedeniyle maaşlarını ve ikramiyelerini de erken alması bekleniyor.

Temmuz ayı emeklilerin yüzünü güldürecek üç gelişmeyi beraberinde getirecek. Bunlardan ilki maaş zammı. Milyonlarca emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Yasaya göre; memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa, bu fark da maaşlara yansıtılıyor.

ENFLASYON MAYISTA HIZ KESTİ

SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Bir başka deyişle ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için uygulanmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; enflasyon ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 yükseldi.

YÜZDE 7 ÜZERİ YÜKSEK OLASILIK

İlk 5 ayda ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. Bu seviye, memur emeklisinin yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre haziran enflasyonunun (5 Temmuz'da açıklanacak) yüzde 1.21 olması öngörülüyor. Bu beklenti gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 7.68 olacak. Tüm emeklilere bu oranda zam yansıtılacak. Bu durumda memur emekli maaşlarında en az 232 lira artış olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları ise ortalama 150-250 lira yükselecek.

ÖDEME ERKENE ALINABİLİR

Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'da. Her bayram öncesi emeklilere maaşlar erken yatırılıyor. Temmuzda da bu uygulamanın olacağı yönünde beklenti hakim. Çünkü bazı emeklilerin maaş ödemesi bayrama denk geliyor. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarını her ayın 17'sinden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre çekiyor. Ödemeler ayın 28'ine kadar sürüyor. Dolayısıyla ödemesi bu tarihlere denk gelen emeklilere maaşları erken yatırılabilecek.

1100 LİRA DA İKRAMİYE VAR

Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başladığı için bayram ikramiyesinin de bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ifade ediliyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı'nda 1.000 liralık ikramiye 1.100 liraya çıkarılmıştı. Böylece SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Memur emeklisi maaşını 1-5 Temmuz'da çektiği için zam farkının ay içinde ödenmesi bekleniyor. Ancak bayram dolayısıyla bu farkın da öne çekilme ihtimali var.

Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme! Emekliye temmuzda 3 güzel haber
Haber Yorumları (3)
OSMAN TOKGONUL: Abi elin oğlu 12 yerden müjdeli haber alıyor ona bakmıyorlar ( İnsanın zoruna gidiyor be gardaşım . Adam az para (!) aldığı zaman huzursuz oluyormuş , onun için huzur hakkı alıyormuş ) ..... Garibimin hakkı olan üç kuruşu müjde olarak veriyorlar ... Nirdeeeen nireye . Valla ben hayal bile edemezdim meğersem oluyormuş , yapılıyormuş , yapamayan diğer kişilere de yazıklar olsun .
Cevap Yaz 1 17 Yayından Kaldır
TARAFSIZGÖRÜŞ: Emekliler arasında rakamlar çok uçuk. Bazı emekliler diğer emeklilerin on katı maaş alıyor. Bu yüksek maaş alan kişi zaten görev sırasında yüksek almış. zaten rahat etmiş. bu kadar fazla olmamalı. Yüksek maaş alanlara zam oranı 3 ise az alanlara zam oranı 5 olmalı 6 olmalı
Cevap Yaz 3 12 Yayından Kaldır
DOĞRUCU DAVUD: somut örnek ver boş konuşma. sadece bir dönem milletvekili olmuş milletvekili emeklisi de. Yıllarca ense yapmayıp kafa patlatmış emekli profesörle kendini kıyaslama.
1 2 Yayından Kaldır
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