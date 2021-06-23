M.Başakşehir'den bir transfer daha
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

M.Başakşehir'den bir transfer daha

M.Başakşehir'den bir transfer daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

M.Başakşehir, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

M.Başakşehir, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

M.Başakşehir, Lucas Lima'nın ardından bir transferi daha açıkladı. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Peter Zulj'u renklerine bağladı. M.Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj'u transfer etti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübümüz ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Peter Zulj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Zulj, geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Göztepe'ye transfer olmuş ve çıktığı 16 maçta 4 gol, 2 asistlik performans göstermişti. Zulj, Avusturya Milli Takımı'nda da 11 kez forma giydi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz İlham Aliyev Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Selçuk Tekay Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Metin Oktay Okay Yokuşlu Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
M.Başakşehir'den bir transfer daha - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 16:24:09. #1.16#

title