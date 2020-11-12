Lyon'lu Memphis Depay: Barcelona'da oynamayı düşünmüyorum
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Lyon'lu Memphis Depay: Barcelona'da oynamayı düşünmüyorum

12.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:53
Lyon'lu Memphis Depay: Barcelona'da oynamayı düşünmüyorum

İspanyol devi Barcelona'ya transferi ile ilgili açıklamalarda bulunan Lyon'un golcü futbolcusu Memphis Depay, şu anda Katalan ekibinde oynamayı düşünmediğini söyledi.

Lyon forması giyen Memphis Depay'ın adı uzun zamandır Barcelona ile anılıyor. Hollandalı oyuncu bu konuyu netleştirecek açıklamalarda bulundu.

Depay, Mundo Deportivo 'ya yaptığı açıklamada "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Daha iyi bir oyuncu olmak ve daha iyi performans göstermek için çabalıyorum" diye konuştu.

"BİRÇOK KİŞİ BARCELONA'YI İSTER"

Hollandalı oyuncu ayrıca Barcelona ile ilgili olan transfer iddidalarına da açıklık getirerek "Barcelona dünyanın en iyi takımlarından biri. Pek çok oyuncu orada oynamak ister. Ancak şuan bunu düşünmüyorum" dedi.

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