Lyon, Kayserispor'a Doğan Alemdar için 35 milyon TL'lik teklifte bulundu

Kayserispor'da geçen sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken genç kaleci Doğan Alemdar için Lyon devrede. Fransız ekibi, 19 yaşındaki eldiven için Kayserispor'a 35 milyon TL değerinde teklif yaptı. Sarı-kırmızılıların bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.