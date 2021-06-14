Lyon, Kayserispor'a Doğan Alemdar için 35 milyon TL'lik teklifte bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lyon, Kayserispor'a Doğan Alemdar için 35 milyon TL'lik teklifte bulundu

Haberler.com - Haberler | Spor

Kayserispor'da geçen sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken genç kaleci Doğan Alemdar için Lyon devrede. Fransız ekibi, 19 yaşındaki eldiven için Kayserispor'a 35 milyon TL değerinde teklif yaptı. Sarı-kırmızılıların bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Fransa'nın güçlü ekibi Lyon, Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'a talip oldu. Geçen sezon gösterdiği performansla övgü alan 19 yaşındaki kaleci için Kayserispor'a resmi teklif yapıldı.

TRANSFER 1 HAFTA İÇİNDE RESMİYET KAZANACAK

Sezon içerisinde yakından takip edilen Doğan için kulübe 35 milyon TL'lik (3.5 milyon euro) resmi teklif geldi. Adı Süper Lig ve Avrupa'dan birçok takımla anılan 19 yaşındaki kalecinin de kariyerine yurtdışında devam etmek istediği belirtildi. Kayserispor yönetimi de öneriye son derece sıcak. Lung'un da iyileşmesiyle kaleci sıkıntısı kalmayan kulübün ekonomik açıdan da rahatlamak adına 35 milyon TL teklifi kabul edeceği kaydedildi. Transferin bir hafta içinde resmiyet kazanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Lyon, Kayserispor'a Doğan Alemdar için 35 milyon TL'lik teklifte bulundu
Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sarp Akkaya Tuğrul Tülek Burcu Biricik Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Roland Garros Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lyon, Kayserispor'a Doğan Alemdar için 35 milyon TL'lik teklifte bulundu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 19:23:48. #1.14#

title