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Lyon, Fenerbahçeli Luiz Gustavo için 7 milyon euroluk teklif yaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gelen futbolcuların yanı sıra gidecek futbolcularda gündemde. Fransız kulübü Olympique Lyon, daha önce de ilgilendiği Luiz Gustavo için sarı lacivertlilere 7 milyon euroluk resmi teklifte bulundu.

15.08.2020 14:30 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:49

Yeni sezon için antrenmanlarına Topuk Yaylası'nda devam eden Fenerbahçe, transferde hareketli dakikalar yaşıyor. Fransız ekibi Olympique Lyon, uzun süredir ilgilendiği sarı lacivertlilerin yıldız orta sahası Luiz Gustavo için resmi teklif yaptı.

TRT Spor'un haberine göre Lyon'dan gelen Gustavo için 7 milyon euroluk teklif yönetim tarafından reddedildi.

10 MİLYON EURO İSTİYOR

Sarı lacivertli yönetim, Lyon'dan 10 milyon euro istediğini Fransız yetkililere iletti.

LİMİT NEDENİYLE MECBURİ AYRILIK

Fenerbahçe, Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki son toplantıdan çıkan limit yükseltilmemesi kararı sonrasında Brezilyalı futbolcuyla mecburen yollarını ayıracak.

3 GOL KAYDETTİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 32 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Lyon, Fenerbahçeli Luiz Gustavo için 7 milyon euroluk teklif yaptı
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