Lyon, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu için resmi teklif sunmaya hazırlanıyor
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Lyon, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu için resmi teklif sunmaya hazırlanıyor

24.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:39

Bu sezon sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için Fransa Ligue 1'in en prestijli takımlarından Lyon, resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor. Ersin'in son maçlarını izleyen Fransa ekibinin gözlemci şefi Bruno Cheyrou, genç kalecinin performansına hayran kaldı.

Süper Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın bu sezon en önemli futbolcularından biri olan kaleci Ersin Destanoğlu, Avrupa'da da dikkat çekiyor. Fransa ekibi Lyon, Destanoğlu için Beşiktaş ile resmi görüşmelere başlıyor.

RESMİ TEKLİF SUNMAYA HAZIRLANIYORLAR

Fransız ekibinin temsilcisi Bruno Cheyrou, bir süre önce siyah beyazlı kulüp ile temasa geçti. Beşiktaş yönetimi ile video konferans yapan Cheyrou, 20 yaşındaki futbolcuya olan ilgilerini siyah-beyazlılara aktardı. Ersin'in son maçlarını da izleyen ve genç kalecinin performansını çok beğenen Lyon'un gözlemci şefi Cheyrou, Beşiktaş'a resmi teklifi sunmaya hazırlanıyor. Fransız ekibi bonservis bedelinin yanı sıra, sezon başında Altay'dan transfer ettikleri stoper Cenk Özkaçar'ı Beşiktaş'a teklif etmeyi planlıyor.

Lyon, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu için resmi teklif sunmaya hazırlanıyor

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin, geçen sezon A Takım'da 8 maça çıktı. Bu sezon siyah beyazlıların 1. kalecisi olan 20 yaşındaki oyuncu, 22 maçta forma giydi. Bir süre önce Ersin ile sözleşme yenileyen Beşiktaş, genç file bekçisinin 2023'te bitecek sözleşmesini 2025'e uzattı.

Lyon, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu için resmi teklif sunmaya hazırlanıyor
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