Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Aylar sonra bir ilk! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu

Lvbel C5 gerçek adı ne, Lvbel C5 kim?

Lvbel C5 gerçek adı ne, Lvbel C5 kim?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alması beklenen Lvbel C5, şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçlamasıyla tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi. Peki, Lvbel C5 gerçek adı ne, Lvbel C5 kim?

Türk rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden Lvbel C5 (Süleyman Burak Bodur), şarkı sözlerinde uyuşturucu kullanımını teşvik ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Galatasaray'ın olası şampiyonluk kutlamalarında sahne alacağı konuşulan genç sanatçının adli sürece dahil edilmesi, müzik ve spor dünyasında geniş yankı uyandırdı.Lvbel C5 gerçek adı ne, Lvbel C5 kim?

LVBEL C5 NEDEN TUTUKLANDI, SUÇU NE?

Lvbel C5 ismiyle bilinen rap müzik sanatçısı Süleyman Burak Bodur, dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle ifadesinin alınması için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı. Burada ifadesi alınan Bodur, daha sonra Gebze Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Süleyman Burak Bodur, tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''Hakkında yaptığı şarkılarda uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan ve sosyal medya platformlarında Lvbel C5 lakabı ile bilinen S.B.B. isimli şahıs hakkında hazırlanan tahkikat evrakları neticesinde 05.05.2025 günü sevk edildiği Gebze Adliyesince TCK 190 uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu kapsamında tutuklanmıştır'' ifadeleri kullanıldı

Lvbel C5 hakkında "uyuşturucu kullanımını özendirme" suçlamasıyla dava açıldı. Sanatçının 5 ila 10 yıl arasında hapis istemiyle yargılanması bekleniyor.

LVBEL C5 GERÇEK ADI NE?

Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan rapçi Lvbel C5 20 Nisan 2001 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Aslen Sakaryalı olan Bodur, İstanbul'da yaşamını sürdürüyor

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trendyol GO'nun çoğunluk hisseleri satıldı

E-ticarette dev satış! Yeni sahibi dikkat çekiyor
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Sergen Yalçın eski futbolcularına demediğini bırakmadı: Onları aldığımda ikisi de açtı

Bu kez eski futbolcularını bombaladı: Onları aldığımda açlardı
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.