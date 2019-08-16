Lung'un yerine Hakan oynayacak

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ilk maçında kaleyi Hakan Arıkan koruyacak.

16.08.2019 09:43
Lung'un yerine Hakan oynayacak

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ilk maçında kaleyi Hakan Arıkan koruyacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da ligin ilk hafta maçında kalede Hakan Arıkan oynayacak. Geçtiğimiz sezon ligin son maçında kırmızı kart gören Silviu Lung, bu maçta forma giyemeyecek. Lung'un yokluğunda teknik heyet, kaleyi Hakan Arıkan'a emanet edecek.

Hakan Arıkan'ın yedeği ise bir diğer yeni transfer İsmail Çipe olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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