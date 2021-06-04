Lüks tatilin merkezi olan Bodrum'da plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor
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Lüks tatilin merkezi olan Bodrum'da plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor

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Bodrum'da sezonun açılmasıyla her yıl olduğu gibi fiyatlar bu yıl da merak konusu oldu. Lüks tatilin merkezi olan ilçede ünlü plajlara giriş ücreti 400 liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkıyor.

Bodrum'da her bütçeye uygun tatil var. Ancak iş ve sanat dünyasının ilk tercihi olan Bodrum lüks konusunda sınır tanımıyor.

TEKNEYLE KAHVE SERVİSİ

Bodrum'da yeni moda yüzer kafeler. Ünlü bir kahve firması, teknelere servis yapıyor. Erol Karakaş isimli çalışan, teknelere 25 liraya soğuk kahve sattıklarını söyledi. Aynı hizmet Bodrum, Fethiye, Göcek lokasyonunda da var.

LÜKS PLAJLARA GİRİŞ MİNİMUM 500 LİRA

Yasakların bitmesiyle hareketlenen Bodrum'da beachler de dolmaya başladı. Bodrum'da en merak edilen konulardan biri; bu yılki beach ücretleri.

Sabah'ta yer alan habere göre, Bodrum'daki plajlara giriş ücretleri bu yıl şöyle:

  • Edition Beach 500 lira,
  • Mandarin Oriental 500 lira
  • Maçakızı 750 lira (Bu ücretin içinde yüzde 13 servis bedeli de var)
  • Türkbükü Ganj 400 lira
  • Yalıkavak Miya Beach 500 lira
  • Miya Beach'te deniz üstü locaların günlüğü 10 bin, kumsaldaki locaların ise 5 bin lira.
Lüks tatilin merkezi olan Bodrum'da plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor
Haber Yorumları (1)
MUHARREM TEZEN: Türkiye Cumhuriyetinde sahiller tüm vatandaşların ücretsiz ve sınırsız kullanımına açıktır . Kimse plaja girerken ücret ödemek zorunda değildir . Konu adli mercilere varırsa plajları sözde işleten kişiler suçlu olur . Yani biz birkaç kişi plaja gitsek ve ücret ödemeyeceğimizi bildirsek . Bizleri plaja sokmasalar ve bizler de şikayette bulunursak o kişiler ceza alırlar .
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