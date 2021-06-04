Lüks tatilin merkezi olan Bodrum'da plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor

Bodrum'da sezonun açılmasıyla her yıl olduğu gibi fiyatlar bu yıl da merak konusu oldu. Lüks tatilin merkezi olan ilçede ünlü plajlara giriş ücreti 400 liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkıyor.