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Kahvaltıya gidiyorlardı! Bolusporlu futbolcular, lüks araçla ormana uçtu

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Kahvaltıya gidiyorlardı! Bolusporlu futbolcular, lüks araçla ormana uçtu

Abant'taki kahvaltı etkinliğine giden Bolusporlu futbolcuların içinde bulunduğu otomobil bariyerlere çarptı. Ormanlık alana giren araçta Tugay Kacar, Arda Köksal ve Ensar Bilir bulunuyordu. Futbolcular, dere yatağına devrilmekten ağaç kütüğü sayesinde kurtuldu.

Beypiliç Boluspor Kulübü'nün Abant'taki kahvaltı etkinliğine giderken Tugay Kacar idaresindeki otomobil, Akçaalan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Hızını alamayan otomobil, ağaç kütüğüne çarparak yol kenarındaki dere yatağına devrilmekten son anda kurtuldu.

Lüks araçla kahvaltıya giden Bolusporlu futbolcular ormana uçtu!

YARA ALMADAN ATLATTILAR

Araçtaki futbolcular Tugay Kacar, Arda Köksal ve Ensar Bilir kazayı yara almadan atlattı. Kulübün teknik direktörü Reha Kemal Erginer, kaza yerine gelerek futbolculara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Lüks araçla kahvaltıya giden Bolusporlu futbolcular ormana uçtu!

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Yorumlar (1)
HAKAN ARSLANOĞLU:Ağaçları koruyalım daha dikkatli araç kullanılsın.
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