Kahvaltıya gidiyorlardı! Bolusporlu futbolcular, lüks araçla ormana uçtu

Beypiliç Boluspor Kulübü'nün Abant'taki kahvaltı etkinliğine giderken Tugay Kacar idaresindeki otomobil, Akçaalan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Hızını alamayan otomobil, ağaç kütüğüne çarparak yol kenarındaki dere yatağına devrilmekten son anda kurtuldu.

YARA ALMADAN ATLATTILAR

Araçtaki futbolcular Tugay Kacar, Arda Köksal ve Ensar Bilir kazayı yara almadan atlattı. Kulübün teknik direktörü Reha Kemal Erginer, kaza yerine gelerek futbolculara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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