Lukoil: "Petrol Üretimi Kısıtlaması Anlaşması Gevşetilmeli"

Rusya'nın petrol devi Lukoil'in CEO'su Vagit Alekperov, yaptığı açıklama ile OPEC'te yapılan petrol üretiminin kısıtlanmasına dair anlaşmanın gevşetilmesini istedi.

Alekperov, yaptığı açıklama ile hedeflere ulaşıldığını ve petrol piyasalarında gereken dengenin sağlandığını belirtti. Anlaşmanın ihlal edilmesine de gerek duymadığını belirten CEO, piyasanın şekillenebilmesi için kotaların esnek bir duruma getirilmesi gerektiğini ifade etti.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklama ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından alınan petrol üretimi kısıtlanmasının yararlı olduğunu beyan eden Vagit Alekperov, anlaşmanın da hedefe varıldığı için artık esnetilmesi gerektiğini savundu. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) de İran ile olan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve ortada yeni sorunların doğruğunu belirten CEO, bir an önce çözüm arayışına gidilmesinin gerekliliğini ifade etti.