Luka Modric ve Clarence Seedorf'un Madrid Formasıyla İlk Golleri Real Madrid'in 2012 yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı ve 2018'de Ballon d'Or ödülü kazanan Luka Modric İspanyol ekibin formasıyla ilk golünü transfer olduğu sezona Zaragoza'ya karşı atmıştı. Beyazlar'a 1996 yılında katılan Hollandalı orta saha Clarence Seedorf ise ilk golünü Madrid derbisinde Atlético de Madrid'e karşı 1997 sezonunda kaydetmişti.

Real Madrid'in 2012 yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı ve 2018'de Ballon d'Or ödülü kazanan Luka Modric İspanyol ekibin formasıyla ilk golünü transfer olduğu sezona Zaragoza'ya karşı atmıştı. Beyazlar'a 1996 yılında katılan Hollandalı orta saha Clarence Seedorf ise ilk golünü Madrid derbisinde Atlético de Madrid'e karşı 1997 sezonunda kaydetmişti. Kaynak: Dugout