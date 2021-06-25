Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşım ortalığı salladı
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Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşım ortalığı salladı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo'nun eşi Milene Marx'ın yaptığı paylaşım, Sarı-Lacivertli taraftarların yüreğine su serpti. Milene, Sultanahmet gezisinde bir restoranda kuymak yediği anları paylaştı. Ve bu paylaşıma, "Buna bayılıyorum, ben bir Türküm!" diye düştüğü notla taraftarların sevgisini kazandı.

Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'den ayrılması zor gözüküyor. Türkiye'ye sıke sıkı bağlı olan Brezilyalı futbolcunun ailesi, ülkeden gitmek istemiyor. Gustavo'nun eşi Milene, dün Sultahahmet civarında yaptığı geziyi sosyal medyadan paylaştı.

Luiz Gustavo'nun eşinin yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı

KUYMAK SEVDALISI

Milene, bir restoranda kuymak yediği anları ve çarşı içindeki fotoğrafını paylaştı, bu gönderi etkileşim yağmuruna tutuldu. Milene'nin paylaşıma düştüğü, "Buna bayılıyorum, ben bir Türküm" notu ise taraftarların takdirini topladı.

Luiz Gustavo'nun eşinin yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı
Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşım ortalığı salladı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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