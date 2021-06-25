Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşım ortalığı salladı
Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo'nun eşi Milene Marx'ın yaptığı paylaşım, Sarı-Lacivertli taraftarların yüreğine su serpti. Milene, Sultanahmet gezisinde bir restoranda kuymak yediği anları paylaştı. Ve bu paylaşıma, "Buna bayılıyorum, ben bir Türküm!" diye düştüğü notla taraftarların sevgisini kazandı.
Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'den ayrılması zor gözüküyor. Türkiye'ye sıke sıkı bağlı olan Brezilyalı futbolcunun ailesi, ülkeden gitmek istemiyor. Gustavo'nun eşi Milene, dün Sultahahmet civarında yaptığı geziyi sosyal medyadan paylaştı.
KUYMAK SEVDALISI
Milene, bir restoranda kuymak yediği anları ve çarşı içindeki fotoğrafını paylaştı, bu gönderi etkileşim yağmuruna tutuldu. Milene'nin paylaşıma düştüğü, "Buna bayılıyorum, ben bir Türküm" notu ise taraftarların takdirini topladı.