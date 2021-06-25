Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşım ortalığı salladı

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo'nun eşi Milene Marx'ın yaptığı paylaşım, Sarı-Lacivertli taraftarların yüreğine su serpti. Milene, Sultanahmet gezisinde bir restoranda kuymak yediği anları paylaştı. Ve bu paylaşıma, "Buna bayılıyorum, ben bir Türküm!" diye düştüğü notla taraftarların sevgisini kazandı.