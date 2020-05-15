Luis Suárez'in Sporting Gijon Maçında Attığı Dört Gol 2016 sezonunda Barcelona ve Sporting Gijon arasında oynanan LaLiga maçında Uruguaylı santrafor Luis Suárez, ikisi penaltılardan olmak üzere rakip fileleri tam 4 kez havalandırarak tarihi bir performansa imza atıyor ve takımının 6-0'lık galibiyetine çok önemli katkıda bulunuyor.

2016 sezonunda Barcelona ve Sporting Gijon arasında oynanan LaLiga maçında Uruguaylı santrafor Luis Suárez, ikisi penaltılardan olmak üzere rakip fileleri tam 4 kez havalandırarak tarihi bir performansa imza atıyor ve takımının 6-0'lık galibiyetine çok önemli katkıda bulunuyor. Kaynak: Dugout