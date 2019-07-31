Luis Suárez eğitime geri döndü
Luis Suárez, Copa América'da Uruguay için oynadıktan sonra işe geri döndü. Uruguay’a Copa America’da oynadıktan sonra uzun bir tatil verildi ancak şimdi tekrar FC Barcelona’da koşuyor.
Luis Suárez, Copa América'da Uruguay için oynadıktan sonra işe geri döndü. Uruguay'a Copa America'da oynadıktan sonra uzun bir tatil verildi ancak şimdi tekrar FC Barcelona'da koşuyor.
Kaynak: Dugout
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