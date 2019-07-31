Luis Suárez eğitime geri döndü

Luis Suárez, Copa América'da Uruguay için oynadıktan sonra işe geri döndü. Uruguay’a Copa America’da oynadıktan sonra uzun bir tatil verildi ancak şimdi tekrar FC Barcelona’da koşuyor.

31.07.2019 18:21

Luis Suárez, Copa América'da Uruguay için oynadıktan sonra işe geri döndü. Uruguay'a Copa America'da oynadıktan sonra uzun bir tatil verildi ancak şimdi tekrar FC Barcelona'da koşuyor.

Kaynak: Dugout

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