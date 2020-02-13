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Luis Figo’nun Celta Vigo’ya Enfes Golü

2000-2005 sezonlarında Real Madrid forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Luis Figo, Real Madrid forması altında 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası ve La Liga şampiyonluğu yaşamıştır. Madrid kariyeri boyunca 164 La Liga maçına çıkan ve toplamda 38 kez fileleri havalandıran Figo'nun Celta Vigo karşısında attığı harika golü sizler için derledik...

13.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:19

2000-2005 sezonlarında forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu , Real Madrid forması altında 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası ve La Liga şampiyonluğu yaşamıştır. Madrid kariyeri boyunca 164 La Liga maçına çıkan ve toplamda 38 kez fileleri havalandıran Figo'nun karşısında attığı harika golü sizler için derledik...

Kaynak: Dugout

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