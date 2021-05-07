Lübnan'da Sultan 2. Abdulhamid'in hediye ettiği Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Lübnan halkı, Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında Trablusşam kentine hediye edilen Hazreti Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif'e büyük ilgi gösterdi.

Lübnan halkı, Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında Trablusşam kentine hediye edilen Hazreti Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif'e büyük ilgi gösterdi.

Ülkenin kuzey kesiminde yer alan Trablusşam kentinin halkı, her yıl Ramazan ayının son cumasında olduğu gibi bugün de Sakal-ı Şerif'i görmek için kentteki tarihi Büyük El-Mansuri Camisi'ne akın etti.

Hazreti Peygamberin Sakal-ı Şerifi, Büyük El-Mansuri Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Trablusşam Müftüsü Şeyh Muhammed İmam ve diğer birçok alim ile yetkilinin katılımıyla ilahi ve salavatlar eşliğinde ziyarete sunuldu.

Müftü Muhammed İmam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her yıl Ramazan ayının son cuma günü olduğu gibi Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifi oruç tutanları ve ibadet edenleri mutlu etmek için sergileniyor." dedi.

Mübarek günlerde, Ramazan ayının son cuma günü ikindi namazından sonra duaların kabul olduğu bir zaman dilimi olduğunu ifade eden İmam, "Sultan 2. Abdulhamid, Hamidi Camii'nin yenilenmesi vesilesiyle bu emaneti Trablusşam halkına hediye etti. Bu şehir halkı için bir gururdu." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı ziyaretçi Hüsam Merhaban da, "Ülkemizin mevcut şartlarda iyilik ve güvenliğe kavuşması için Allah'a dua etmek için buraya geldik." diye konuştu.

Hanadi eş-Şağra isimli bir ziyaretçi de, "Buraya Sakal-ı Şerifi görmek için geldik. Sultan 2. Abdulhamid'e teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz, Allah ona rahmet eylesin. Her yıl atalarımızın bize öğrettiği gibi bu mübarek yere gelirdik ve bunu çocuklarımıza da öğreteceğiz." şeklinde konuştu.

Trablusşam halkı da bir asrı aşkın süredir, Sakal-ı Şerifi görmek için her yıl ramazan ayının son cumasında Büyük El-Mansuri Camisi'ni ziyaret etme geleneğini sürdürüyor ve Sultan Abdülhamid Han'a olan minnettarlığını ifade ediyor.

Kentteki tarihi Büyük El-Mensuri Camisi içine açılan bir odada İslam dönemine ait diğer bazı eserlerle muhafaza edilen Sakal-ı Şerif'in bulunduğu mekan, 8 ay süren restorasyon çalışmalarının ardından 17 Mayıs'ta yeniden ziyarete açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine