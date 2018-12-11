Lübnan'da Sanatçıyı "Kafasını Uçurmakla" Tehdit Eden Vekile Tepki

Lübnan'da bir milletvekilinin, ülkenin siyasi ve ekonomik durumunu eleştiren şarkıcı Ragıp Alame'ye tehdit içerikli sözleri tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtseverler Hareketinden milletvekili Hikmet Dib, önceki gün yerel bir televizyon kanalındaki konuşmasında, birkaç gün önce ülkenin siyasi ve ekonomik durumuna dikkat çekmek amacıyla "Ülke Uçtu" ismiyle albüm çıkaran sanatçı Ragıp Alame'yi sert bir dille eleştirdi.

Milletvekili Dib, söz konusu sanatçı için "Şu sorumsuzluk da ne böyle, ülke uçtu da ne demek oluyor? Bunun kafasının uçması gerek." ifadelerini kullandı.

Kendini tehdit eden vekile yanıt vermekte gecikmeyen sanatçı Alame, basına yaptığı açıklamada, Dib hakkında dava açmak için yola koyulduğunu belirtti.

Meclis Başkanı Nebih Berri'nin milletvekili Hikmet Dib'in dokunmazlığının kaldırılması için Başsavcılığa ihbarda bulunduğunu aktaran Alame, Dib hakkında, öldürmeye teşvik suçlamasıyla dava açacağını belirtti.

Alame, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti:

"Bu ülke senin olmadan önce benim idi. Ben, bütün Lübnan halkının gönlünde yer edinmiş bir sanatçıyım ve ismim yüzyıllarca kalacaktır. Ancak sana gelince Özgür Yurtseverler Hareketinin bir işaretiyle geçmişte kalırsın. Sana tavsiyem DEAŞ'a başvuruda bulun."

"Ülke Uçtu" isimli şarkının söz yazarı Nizar Francis ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hikmet Dib, kafamızı uçurmak istiyor. İlginç olan ise ifade özgürlüğü ve reformlar için büyük umutlar bağladığımız Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın hareketine mensup birinin bizleri bir şarkıdan dolayı tehdit etmesidir." ifadelerini kullandı.