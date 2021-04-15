Petrol Ofisi, LPG'li araçlara filo yönetim sistemi "LPG Pass" hizmeti sunuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Petrol Ofisi, LPG'li araçlara filo yönetim sistemi "LPG Pass" hizmeti sunuyor

Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Petrol Ofisi, LPG'li araçlara filo yönetim sistemi 'LPG Pass' hizmeti sunuyor

Petrol Ofisi, LPG Pass ile filosunda LPG'li araç bulunan şirketlere yönelik Türkiye'nin ilk ve tek "Filo Yönetim Sistemi" hizmetini sunuyor.

İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi
İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi

Petrol Ofisi, LPG Pass ile filosunda LPG'li araç bulunan şirketlere yönelik Türkiye'nin ilk ve tek "Filo Yönetim Sistemi" hizmetini sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, filolarında LPG'li araç bulunan firmalar artık otogaz ihtiyaçlarını birçok avantaj sunan bir sistem dahilinde Petrol Ofisi istasyon ağından karşılayabilecek.

Petrol Ofisi, karma filoya sahip şirketlerin, araçlarını benzin ve motorin için AutoMatic, otogaz için de LPG Pass sistemine dahil ederek farklı yakıt ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayabilmelerine olanak sağlıyor.

Firmalara farklı avantaj ve kazançlar sunan LPG Pass ile müşteriler kredi kartlarını eşleştirerek ÖDE-GEÇ hizmetinden faydalanabilecek. Araçlarından inmeden ve güvenli bir şekilde yapacakları PO/Gaz alımlarından kazançlı çıkacak. LPG Pass kullanan şirketler, yapılan yakıt alım bilgilerinin detaylarına istedikleri yerden ve 7 gün 24 saat ulaşabilecek, yakıt giderlerini kontrol altına alabilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit Meral, Petrol Ofisi istasyonlarının bireysel ve kurumsal müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıran ve cazip ayrıcalıklar sunan birer hizmet noktası olduğunu belirterek, "Hayata geçirdiğimiz yeniliklerle müşterilerimize sağladığımız katkıları arttırmaya, çeşitlendirmeye ve sektörümüzde öncü olmaya devam ediyoruz. AutoMatic sistemi ile akaryakıtta sağladığımız Filo Yönetim Sistemi'ni, LPG Pass ile otogaza da taşıyarak tüm yakıt ihtiyaçlarını tek çatı altında ve Petrol Ofisi ayrıcalıkları ile en ideal çözüm olarak sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol Ofisi LPG Kıdemli Müdürü Murat Çelik de PO/Gaz'ın kalite ve dolum konusunda yüzde yüz garanti veren yakıt emniyet sistemi ile Türkiye otogaz pazarında bir ilke imza attığını anımsatarak, "PO/Gaz'ın sunduğu ayrıcalıklar arasına, LPG Pass ile benzeri bulunmayan bir hizmet daha katılıyor. LPG Pass ile firmalar, LPG'li araçları için filo yönetim sistemine kavuşacaklar, hem indirim kazanıp hem de araçtan inmeden ödeme yapabilecekleri gibi araçlarının yakıt alımlarının takibi ve kontrolü gibi birçok avantaja da kolayca sahip olacaklar." ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi, LPG'li araçlara filo yönetim sistemi 'LPG Pass' hizmeti sunuyor
Petrol Ofisi, LPG'li araçlara filo yönetim sistemi 'LPG Pass' hizmeti sunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Ajda Pekkan Burak Sergen
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Yılmaz Vural Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Petrol Ofisi, LPG'li araçlara filo yönetim sistemi "LPG Pass" hizmeti sunuyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 12:12:06. #1.16#

title