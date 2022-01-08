Löw, Fenerbahçe'yi itiraf etti: İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim!

Fenerbahçe yönetiminin takımın başına getirmek istediği Joachim Löw, Alman medyasına konuştu. Sarı-lacivertli kulüpten teklif aldığını doğrulayan 61 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Şartlarımı sundum. Ancak bu şartların kabul görmesi halinde görevi kabul edebilirim" dedi.

HAYALİM İSPANYA'DA ÇALIŞMAK

Hayalinin İspanya'da çalışmak olduğunu vurgulayan Löw, "Kafamdan geçen takımın profillerine Leipzig gibi proje kulüpleri uyuyor. En büyük endişem; olası bir imaj kaybı. Fenerbahçe'ye 'Evet' dediğim taktirde İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim ve olası bir başarısızlık imajımı zedeler" ifadelerini kullandı.

NE KADAR İSTEMİŞTİ?

2.5 yıllık sözleşme talep eden Alman çalıştırıcı, 4.5 milyon euro garanti ücret istedi.Transfer bütçesi için de en az 30-35 milyon euro gerektiğini sarı-lacivertli yönetime iletti.

PATRON LÖW OLACAK

Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye sunduğu şartların başında futbolda tek sorumlu olmak yer alıyor. Ayrıca kendi scout ekibini getirmek istiyor. Alman çalıştırıcı, ilk 11 için de 5-6 takviye planlıyor.

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