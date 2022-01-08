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Löw, Fenerbahçe'yi itiraf etti: İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim!

Haberler.com / Sergen Dağ - Haberler | Spor

Joachim Löw, şartlarının kabul edilmesi halinde Fenerbahçe'nin başına geçebileceğini söyledi. Alman basınına konuşan deneyimli teknik adam, "Görevi kabul etmem durumunda İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim. En büyük endişem; olası bir imaj kaybı" ifadelerini kullandı

Fenerbahçe yönetiminin takımın başına getirmek istediği Joachim Löw, Alman medyasına konuştu. Sarı-lacivertli kulüpten teklif aldığını doğrulayan 61 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Şartlarımı sundum. Ancak bu şartların kabul görmesi halinde görevi kabul edebilirim" dedi.

Löw, Fenerbahçe'yi itiraf etti: İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim!

Hayalinin İspanya'da çalışmak olduğunu vurgulayan Löw, "Kafamdan geçen takımın profillerine Leipzig gibi proje kulüpleri uyuyor. En büyük endişem; olası bir imaj kaybı. Fenerbahçe'ye 'Evet' dediğim taktirde İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim ve olası bir başarısızlık imajımı zedeler" ifadelerini kullandı.

2.5 yıllık sözleşme talep eden Alman çalıştırıcı, 4.5 milyon euro garanti ücret istedi.Transfer bütçesi için de en az 30-35 milyon euro gerektiğini sarı-lacivertli yönetime iletti.

Löw, Fenerbahçe'yi itiraf etti: İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim!

Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye sunduğu şartların başında futbolda tek sorumlu olmak yer alıyor. Ayrıca kendi scout ekibini getirmek istiyor. Alman çalıştırıcı, ilk 11 için de 5-6 takviye planlıyor.

Sergen Dağ
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