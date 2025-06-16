Los Angeles FC hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Los Angeles FC hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda Chelsea ile Los Angeles FC karşı karşıya geliyor. Peki, Los Angeles FC hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Chelsea ile Los Angeles FC karşı karşıya gelecek. Son Konferans Ligi Şampiyonu olarak turnuvaya katılan İngiliz ekibi, Amerika temsilcisi karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, Los Angeles FC hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

LOS ANGELES FC HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Temsil ettiği yer: Los Angeles, Kaliforniya, ABD

Lig : Major Futbol Ligi

Los Angeles FC, kısaca LAFC, Los Angeles, Kaliforniya'da bulunan iki profesyonel futbol kulübünden biridir. Maçlarını Los Angeles'taki BMO Stadyumu'nda oynamakta ve Major League Soccer'a katılım göstermektedir. Takımın renkleri altın ve siyahtır.

Ekim 2014'te MLS'den çekilen CD Chivas USA'in yerini alacak Los Angeles FC takımının adı 2015 yılında açıklandı. İlk resmi maçına Mart 2018'de çıkan takım, ilk sezonunda 57 puan toplayarak MLS'deki ilk sezonunda en çok puan alan takım rekorunu elde etti.

Kulüp, diğer bir Los Angeles bölgesi takımı olan Los Angeles Galaxy ile rekabet halindedir ve bu iki takımın oynadığı derbi maçları El Tráfico olarak adlandırılır.

2022 yılında, teknik direktör Steve Cherundolo önderliğinde ilk kez MLS şampiyonu oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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