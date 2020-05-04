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Loris Karius: "Bugün Beşiktaş ile olan sözleşmemi feshettim"

Loris Karius:
04.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:58

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımı Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius, siyah-beyazlı ekiple sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımı Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius, siyah-beyazlı ekiple sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş yönetiminin yaşadığı sorunları çözmeye yanaşmadığını kaydeden Karius, "Bugün Beşiktaş ile olan sözleşmemi feshettim. Bu şekilde bitmesi utanç verici ama şunu bilmelisiniz ki sorunları problem çıkarmadan çözmek için her şeyi denedim. Aylar boyunca çok sabrettim ve yönetimle sürekli konuştum. Aynı şeyler geçen yıl da olmuştu. Maalesef bu problemi çözmeyi bile denemediler. Hatta maaş kesintisiyle alakalı yardım önerimi reddettiler." ifadelerini kullandı.

Taraftarın kendisini her zaman desteklediğini söyleyen Alman kaleci, şunları kaydetti:

"Burada geçirdiğim zamandan çok zevk aldığımı bilmenizi istiyorum. Beşiktaş bu kadar tutkulu taraftarın desteğine sahip olduğu için gurur duymalı. Beni iyi zamanda da kötü zamanda da desteklediniz. Sizi en iyi şekilde hatırlayacağım. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk günden beri beni çok iyi ağırladınız. Çok teşekkürler. Şampiyon Beşiktaş."

Kaynak: AA

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