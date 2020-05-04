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Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti

Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
04.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:31

Beşiktaş'ta Karius dönemi sona erdi. Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un, siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshettiği belirtildi.

Beşiktaş'ta beklenen gelişme gerçekleşti ve siyah-beyazlı kulüple Alman kaleci Karius'un ilişkisi kesildi. Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulübü alacağından dolayı FIFA'ya şikayet eden deneyimli kaleci ile yapılan görüşmeler neticesinde yollar ayrıldı.

MENAJERİYLE FESİH SÖZLEŞMESİNİ İLETTİ

Karius, menajeriyle birlikte Beşiktaş kulüp binasına gelerek tek taraflı fesih sözleşmesini siyah-beyazlılara iletti. Alman kalecinin Salı ya da çarşamba günü Türkiye'den ayrılması bekleniyor. Liverpool'dan kiralanan Karius, İngiliz temsilcisine geri dönecek.

İki sezon önce Liverpool'dan kiralanan 26 yaşındaki kaleci yediği hatalı gollerle birçok kez gündeme gelmiş ve Teknik Direktör Sergen Yalçın da yeni sezonda Alman file bekçisinin takımda olmayacağını açıklamıştı.

Karius'un ayrılığının ardından Süper Lig'de kalan 8 hafta oynanırsa, Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'dan biri siyah-beyazlıların kalesini koruyacak.

KARIUS'TAN AÇIKLAMA

Instagram hesabından sözleşmesinin fesih nedenlerini duyuran Karius şu ifadeleri kullandı;

"Beşiktaş ile sözleşmemi feshettim. Bu sorunu problemsiz geçmek için her şeyi denedim ancak sonunun böyle olması yazık oldu. Yönetimle tekrar tekrar konuştum ve aylardır çok sabırlıydım. Geçen sene de aynısı oldu. Maalesef problemi çözmek için hiç uğraşmadılar ve yardım önerimi de maaşta kesinti yaparak reddettiler.

Bu kulüp için oynadığım için çok zevk aldımı bilmeniz benim için önemli. Her zaman harika bir destek veren tutkulu taraftara sahip olduğu için Beşiktaş çok gurur duyabilir. İyi ve kötü zamanlarda beni hep desteklediniz ve sizi her zaman en iyi şekilde hatırlayacağım. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik heyete çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri beni çok iyi karşıladılar. Teşekkürler. Şampiyon Beşiktaş.

Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Haber Yorumları (1)
PCARDEO: Kurtulduk be sonunda
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