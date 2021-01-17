Lorient - JDA Dijon Fransa Ligue 1 maçı neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak?
17.01.2021 18:28 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:32
Fransa Ligue 1 Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bazı maçlarda ise erteleme kararı alındı. Bu maçlardan birisi Lorient - JDA Dijon maçıdır. Peki Lorient - JDA Dijon neden ertelendi, ne zaman oynanacak?
Lorient - JDA Dijon maçı neden ertelendi? Maç ne zaman, saat kaçta başlayacak? Erteleme maçı oynanacak mı?
LORİENT - JDA DİJON MAÇI NEDEN ERTELENDİ?
Fransa Ligue 1'de Lorient - JDA Dijon mücadelesi koronavirüs nedeniyle ertelendi. Lorient takımında artan koronavirüs vakaları nedeniyle maç ertelendi. Ertelenen maçın henüz erteleme tarihi açıklanmadı.
LORİENT - JDA DİJON ERTELEME MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Ertelenen Lorient - JDA Dijon maçının oynanma tarihi henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde açıklanacak.