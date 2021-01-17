Lorient - JDA Dijon Fransa Ligue 1 maçı neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak?

Fransa Ligue 1 Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bazı maçlarda ise erteleme kararı alındı. Bu maçlardan birisi Lorient - JDA Dijon maçıdır. Peki Lorient - JDA Dijon neden ertelendi, ne zaman oynanacak?