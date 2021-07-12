Londra'da final gecesi

- Londra'da final gecesi İngiliz taraftarlar zaman zaman taşkınlık yaptı Dün akşam oynanan EURO 2020 Finali Londra'da renkli görüntülere sahne oldu.

- Londra'da final gecesi

İngiliz taraftarlar zaman zaman taşkınlık yaptı

LONDRA - Dün akşam oynanan EURO 2020 Finali Londra'da renkli görüntülere sahne oldu. Londra sokaklarında zaman zaman İngiliz ve İtalyan taraftarlar arasında gerilim yaşanırken, polis olaylara engel olmaya çalıştı.

EURO 2020 Finali İngiltere ile İtalya arasında Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynandı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona eren final maçının galibini penaltı atışları belirledi. Penaltıları 3-2 kazanan İtalya kupaya uzanan taraf oldu. İngiliz taraftarlar maçın henüz başında gelen golle büyük sevinç yaşadı. Sokaklarda meşaleler yakıldı, havai fişekler atıldı. Yoğun kalabalığın olduğu Londra sokaklarında çöp yığınları oluşurken, taşkınlık yapan bazı taraftarlar polis tarafından gözaltına alındı. İtalyan taraftarlar da şehrin bazı mekanlarında toplanıp final heyecanı yaşadı. Zaman zaman iki ülke taraftarları arasında gerilim yaşandı. Polis olayların büyümesini önlemek için yoğun çaba harcadı. İtalya'nın şampiyonluğunun ardından İngiliz taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Dalgıç