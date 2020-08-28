Loic Remy kimdir? Loic Remy kaç yaşında nereli? Loic Remy hangi pozisyonda oynuyor? Loic Remy hangi takımlarda oynadı?

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Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Loic Remy, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Loic Remy kimdir? Loic Remy hangi takımlarda oynadı? Loic Remy kaç yaşında nereli? Loic Remy hangi pozisyonda oynuyor?

LOİC REMY KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Ocak 1987

Kaç yaşında: 33yaşında

Nereli: Rillieux-la-Pape, Fransa

Boy: 1,85 m

Kilo: 80 kg

Kariyer başlangıç tarihi: 1993

Mevkisi: Forvet

Loïc Rémy (d. 2 Ocak 1987, Rillieux-la-Pape), Santrafor evkinde forma giyen Martinique asıllı Fransız Millî futbolcudur. Premier League ekiplerinden Crystal Palace'ta ve Fransa millî takımınde forma giymektedir.

ASPTT Lyon

Rémy, futbola Lyon'un ASPTT Lyon takımında başlamıştır

Olympique Lyonnais

Sonra Lyon Akademik Futbol Takımı'nda futbola devam etmiştir. Orada altı yıl geçiren Rémy, 2004 yılında Olympique Lyonnais takımında profesyonel olmuştur. Orada üç yıl geçiren Rémy, 2007-08 sezonunun ikinci yarısında RC Lens'e kiralık olarak gitmiştir.

RC Lens

2007-08 sezonunun ikinci yarısında RC Lens'e kiralık olarak forma giymişyir.

OGC Nice

Nice, Rémy'i 2008-2009 sezonunda almış ve Rémy, iki yıl içerisinde 26 gol atıp kendini göstermiştir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı takımların transfer listelerine de girmeyi başarmıştır. Rémy, 2010 yılında Marsilya takımına transfer olmuştur

Queens Park Rangers

13 Ocak 2013 tarihinde 10 milyon Euro'ya ingiliz kulübüne transfer oldu. Sezon sonunca da Newcastle United'a kiralandı,

Olympique de Marseille

2010 yılında Marsilya takımına transfer olmuştur ve beş yılıık sözleşme imzalamıştır.[3][4] Sağlık sorunları nedeniyle başlarda oynayamasa da sonrasında ilk 11'in vazgeçilmez ismi olmuştur.

Chelsea FC

2014 yılı yaz transfer döneminde Chelsea'ya transfer olduğu resmi olarak açıklanmıştır