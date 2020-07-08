Logosunu değiştiren Glasgow Rangers'tan Celtic'e: Glasgow mavidir İskoçya'nın 148 yıllık köklü kulübü Glasgow Rangers, logosunda değişikliğe gitti. Rangers ayrıca, resmi twitter hesabından "Glasgow mavidir" diyerek ezeli rakibi Celtic'e gönderme yaptı.

İskoçya'nın 148 yıllık köklü kulübü Glasgow Rangers, resmi twitter hesabı üzerinden logosunu değiştirdiğini duyurdu.

Eskisine oranla yazı stilinin değiştiği yeni logoyu sosyal medyadan bir video ile takipçileriyle paylaşan İskoç ekibi, kulüp efsanelerinden John Greig'in de "Nesiller boyunca, Hazır arma tutkumuzu tanımladı. Mükemmellik simgesi. Kazanmak için ilerlemeye devam etmeliyiz" sözlerine yer verdi.

CELTIC'E GÖNDERME YAPTI

Rangers ayrıca, bir başka 'twit'inde ise "Glasgow mavidir" diyerek ezeli rakibi Celtic'e göndermede bulundu.