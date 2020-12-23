Liverpool ve Manchester United, Ozan Kabak için devreye girdiler

Takımı Schalke 04'ün kötü performansına karşın milli futbolcumuz Ozan Kabak, Avrupa'nın dev ekiplerinin gündeminden düşmüyor. Liverpool ve Manchester United'ın devreye girdiği Ozan için Schalke, istediği bonservis bedelini düşürdü.

Almanya Bundesliga'da Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın, İngiltere'den talipleri arttı. Liverpool'un ilgilendiği Ozan Kabak'a, Manchester United'ın da istediği öğrenildi. Daily Mail'de yer alan habere göre Schalke 04'ün, 20 yaşındaki stoper için istediği rakam belli oldu.

SCHALKE 25 MİLYON POUNDA KADAR İNDİ

Liverpool'un bir süredir peşinde olduğu Ozan Kabak için Schalke 04, sezon başında istediği 40 milyon poundluk talebini düşürdü. Manchester United'ın da devreye girmesine rağmen Alman ekibi, koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle sezon başında 40 milyon pound istediği Ozan Kabak'ın bonservis bedelini, 25 milyon pounda indirdi.

Ozan Kabak'a Liverpool ve Manchester United ile birlikte Leipzig'in de talip olduğu belirtiliyor.