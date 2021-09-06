Liverpool'un yıldızı Keita, Gine'deki darbede mahsur kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Liverpool'un yıldızı Keita, Gine'deki darbede mahsur kaldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Milli maç için Gine'de bulunan Naby Keita, darbeden dolayı hava ve kara sınırlarının kapatılmasıyla ülkede mahsur kaldı. Liverpool kulübü Naby Keita'nın İngiltere'ye dönebilmesi için temaslarda bulunuyor.

Gine'deki darbe, Keita ve Liverpool'u vurdu. Milli maç için Gine'ye giden başarılı orta saha, kara ve hava sınırlarının kapatılmasıyla ülkede mahsur kaldı.

Liverpool'un yıldızı Keita, darbenin içinde mahsur kaldı

ÖZEL JETLE AYRILACAK

Liverpool'un temasları sonrası Keita, Gine'den çıkarılacak. Keita için özel jet gönderilecek ve futbolcu İngiltere'ye dönecek.

Liverpool'un yıldızı Keita, darbenin içinde mahsur kaldı
Liverpool'un yıldızı Keita, darbenin içinde mahsur kaldı
Liverpool'un yıldızı Keita, Gine'deki darbede mahsur kaldı
Salah, Ronaldo'yu solluyor! Mısırlı yıldızın yeni maaşı rekor kıracak
Salah, Ronaldo'yu solluyor! Mısırlı yıldızın yeni maaşı rekor kıracak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Düm Tek Tek Defne Samyeli
Spor Diego Şenol Güneş Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Liverpool'un yıldızı Keita, Gine'deki darbede mahsur kaldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 16:02:57. #1.16#

title