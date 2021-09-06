Liverpool'un yıldızı Keita, Gine'deki darbede mahsur kaldı
Milli maç için Gine'de bulunan Naby Keita, darbeden dolayı hava ve kara sınırlarının kapatılmasıyla ülkede mahsur kaldı. Liverpool kulübü Naby Keita'nın İngiltere'ye dönebilmesi için temaslarda bulunuyor.
Gine'deki darbe, Keita ve Liverpool'u vurdu. Milli maç için Gine'ye giden başarılı orta saha, kara ve hava sınırlarının kapatılmasıyla ülkede mahsur kaldı.
ÖZEL JETLE AYRILACAK
Liverpool'un temasları sonrası Keita, Gine'den çıkarılacak. Keita için özel jet gönderilecek ve futbolcu İngiltere'ye dönecek.