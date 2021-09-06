Liverpool'un yıldızı Keita, Gine'deki darbede mahsur kaldı

Milli maç için Gine'de bulunan Naby Keita, darbeden dolayı hava ve kara sınırlarının kapatılmasıyla ülkede mahsur kaldı. Liverpool kulübü Naby Keita'nın İngiltere'ye dönebilmesi için temaslarda bulunuyor.