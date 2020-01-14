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Liverpool'un Lideri Jordan Henderson

Jordan Henderson, 2011'de Sunderland'den Liverpool'a katıldı ve 2015'te Steven Gerrard'ın kulüpten ayrılmasının ardından takım kaptanlığına yükseldi. Futbol kamuoyu tarafından birçok kez Liverpool seviyesinde olmadığı konusunda eleştirilen Henderson, Jurgen Klopp'un menajerliğinde inanılmaz bir seviyeye yükselen Liverpool'un bayrak adamı ve sahadaki lideri oldu. Henderson kariyerinin zirvesini 2019'da Tottenham'ı Madrid'de devirdikleri Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla yaşadı.

14.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:19

, 2011'de Sunderland'den 'a katıldı ve 2015'te 'ın kulüpten ayrılmasının ardından takım kaptanlığına yükseldi. Futbol kamuoyu tarafından birçok kez Liverpool seviyesinde olmadığı konusunda eleştirilen Henderson, 'un menajerliğinde inanılmaz bir seviyeye yükselen Liverpool'un bayrak adamı ve sahadaki lideri oldu. Henderson kariyerinin zirvesini 2019'da Tottenham'ı Madrid'de devirdikleri Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla yaşadı.

Kaynak: Dugout

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