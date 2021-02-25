Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti
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Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti

25.02.2021 10:42 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:07
Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti

Lavras do Sul bölgesinde yaşayan Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'in babası Jose Agostinho Becker yüzmek için girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti. Bölge polisi, gölde yaptığı arama çalışmalarında 57 yaşındaki Jose Agostinho Becker'in cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ve Brezilya Milli Takımı'nın başarılı kalecisi Alisson Becker, babasından gelen acı haberle yasa boğuldu. Brezilya'nın güneyinde Lavras do Sul bölgesinde yaşayan Jose Agostinho Becker, yüzmek için girdiği gölde boğularak 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

KENDİSİNDEN HABER ALINAMIYORDU

Dün akşam saatlerinde evinin yer aldığı arazide bulunan göle girdikten sonra kendisinden haber alınmayan Jose Becker için arama çalışmaları başlatıldı. ESPN Brezilya'da yer alan habere göre yapılan aramalarda Jose Becker'in cansız bedenine ulaşıldı. Lavras do Sul polisi, cesedin Jose Agostinho Becker'e ait olduğunu açıkladı.

Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti

ESKİ TAKIMINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Alisson'un eski takımı Internacional ve kardeşi Muriel'in takımı Fluminense, 57 yaşında hayatını kaybeden Jose Agostinho Becker için başsağlığı mesajları yayınladı.

Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti
Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti
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