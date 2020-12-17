Liverpool, Tottenham maçında reklam aldığı Mauritius'un adını yanlış yazdı
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Liverpool, Tottenham maçında reklam aldığı Mauritius'un adını yanlış yazdı

17.12.2020 17:06 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:35
Liverpool, Tottenham maçında reklam aldığı Mauritius'un adını yanlış yazdı

Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi olan Mauritius'i tanıtan bir internet sitesiyle reklam anlaşması yapan İngiliz devi Liverpool, Tottenham maçında ülke isminin yanlış yazınca kriz çıktı.

Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi olan Mauritius, Liverpool ile bir reklam anlaşması imzaladı ancak ülke isminin yanlış yazdı.

8 milyon euro'ya (381 milyon Mauritius rupisi) yakın bir bedel karşılığında Liverpool ile sözleşme imzalayan Mauritius hükümetine bağlı ve ülkeyi tanıtan MauritiusNow.com sitesinin adı, İngiliz devinin stadyumunda oynanacak maçlarda 6 kez 20 saniye gösterilecekti. Tanıtım, Premier Lig ve Federasyon Kupası maçlarında 3 yıl boyunca dönecekti. Ayrıca, yılda 8 maç için 4'er bilet de verilecekti. Bu maçların 4'ü VIP tribününde, 4'ü ise taraftarlar içinde olacaktı.

Liverpool, Tottenham maçında reklan aldığı Mauritius'un adını yanlış yazdı

MAURİTİUS YERİNE "MAURİTUS" YAZDI

Peşin ödenen 8 milyon euro'ya karşılık Liverpool, Mauritius'un adını reklamlarda yanlış yazdı. Mauritius yerine 'Mauritus' yazması ve bunun 6 kez tekrar etmesi sonrası ülkede bir kriz yaşandı.

Liverpool'a ödenen ve yanlış tanıtımına neden olan bu reklam için 'israf' yorumu yapıldı.

(Kaynak: Sporx)

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