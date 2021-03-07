Liverpool sahasında Fulham'a 1-0 mağlup oldu! Kırmızılar, evinde üst üste 6. kez kaybetti

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İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool evinde Fulham ile karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi Fulham 1-0 kazandı. Bu sonuçla, Liverpool evinde oynadığı son 6 maçın tamamını kaybetmiş oldu.

İngiltere'de Liverpool'un hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Kırmızılar, Fulham'a 1-0 yenildi ve sahasında üst üste 6. maçını da kaybetti.

SON 7 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET

Mücadelede Fulham'a galibiyeti getiren gol, 45. dakikada Galatasaray'ın eski oyuncularından Mario Lemina ile geldi. Milli oyuncumuz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Bu yenilgiyle son 7 maçta 6. mağlubiyetini alan Liverpool, 43 puanda kaldı. Son 6 maçta 11 puan toplayan Fulham ise 26 puana yükseldi ve ligde kalma yolunda önemli bir adım daha attı.

Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacakken, Fulham evinde Manchester City'yi konuk edecek.