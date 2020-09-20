Liverpool, Sadio Mane'nin golleriyle Chelsea'yi 2-0 mağlup etti
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Liverpool, Sadio Mane'nin golleriyle Chelsea'yi 2-0 mağlup etti

İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftasında son şampiyon Liverpool, deplasmanda Chelsea ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz sonuçlanan maçın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Liverpool, Mane'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Liverpool, Sadio Mane'nin golleriyle Chelsea'yi 2-0 mağlup etti
20.09.2020 20:26 | Son Güncelleme: 20.09.2020 20:32

İngiltere Premier Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Chelsea, Liverpool'u konuk etti.

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 50. ve 54. dakikalarda Sadio Mane kaydetti. Kırmızılar'ın ikinci golünde Chelsea kalecisi Kepa, büyük bir hata yaptı ve Mane topu boş kaleye gönderdi.

CHELSEA MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Chelsea'de Andreas Christensen 45+1. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maviler, 75. dakikada Jorginho'nun ayağından kullanılan bir penaltıdan yararlanamadı. Kaleci Alisson penaltıyı kurtardı.

ŞAMPİYON 2'DE 2 YAPTI

Ligde üst üste 2. maçını kazanan Liverpool, puanını 6'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sırada yer buldu. Sezondaki ilk mağlubiyetini alan Chelsea ise 3 puanla 10. sırada yer aldı.

Liverpool, gelecek hafta Arsenal'i konuk edecek. Chelsea ise West Bromwich deplasmanına gidecek.

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