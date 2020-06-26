Liverpool Premier Lig Şampiyonu! Liverpool, çok beklediği Premier Lig şampiyonluğuna sonunda kavuştu! Muhteşem bir sezon geçiren Jurgen Klopp'un öğrencileri, bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdıktan sonra tam 30 sene boyunca gözledikleri şampiyonluğu Liverpool kentine getirdi.

Liverpool, çok beklediği Premier Lig şampiyonluğuna sonunda kavuştu! Muhteşem bir sezon geçiren Jurgen Klopp'un öğrencileri, bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdıktan sonra tam 30 sene boyunca gözledikleri şampiyonluğu Liverpool kentine getirdi. Kaynak: Dugout